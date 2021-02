Roma | Fonseca | Bene Dzeko e Mayoral Cristante-Ibanez? Difficile averli col Benevento

angelomangiante : Una serata europea dominando il Braga, terzo nel campionato portoghese a un solo punto dal Porto. Roma compatta, so… - TuttoASRoma : BRAGA-ROMA Fonseca: “Spinazzola, Karsdorp e Veretout hanno giocato bene in difesa” - Mediagol : Braga-#Roma, Fonseca: 'La squadra ha risposto bene. Dzeko-Mayoral insieme? C'è una cosa che mi frena'… - giornaleradiofm : Europa League: Roma; Fonseca, un'importante prova di squadra: (ANSA) - ROMA, 18 FEB - 'Abbiamo dato un'importante d… - Salvato95551627 : RT @Gazzetta_it: #Roma #Fonseca: 'Vittoria da squadra unita. Ora iniziamo a battere le big' -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

Lo ha detto l'allenatore della, Paulo, dopo la vittoria sul Braga. "Abbiamo avuto infortuni ma Spinazzola e Karsdorp hanno giocato molto bene, così come Veretout che ha fatto bene come ...... "Torna, segna non perdona e ...purgaaaaa grande Edin Dzeko", "E vai Dzeko alla faccia di!!!", "Non c'è niente da fare... Se hai Dzeko, devi far giocare Dzeko. Daje!". Il raddoppio e il ...I due giallorossi hanno lasciato il campo durante il match contro il Braga La Roma vince a Braga 0-2 ma perde due giocatori fondamentali nello scacchiere tattico di Fonseca. Bryan Cristante prima e Ro ...ROMA TRIGORIA – La Roma sorride per il risultato ottenuto nel match di andata dei sedicesimi di Europa League. I giallorossi lasciano Braga con un 2-0 (Dzeko e Mayoral), in attesa della gara di ritorn ...