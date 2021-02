Raffaele Cutolo è morto: causa decesso e chi era il camorrista (Di giovedì 18 febbraio 2021) Raffaele Cutolo è morto. Il decesso è avvenuto nel reparto sanitario del carcere di Parma. Cutolo, tra i fondatori della Nuova Camorra Organizzata, aveva 79 anni. La morte è sopraggiunta dopo una lunga malattia, dopo che le sue condizioni di salute sono peggiorate dalla scorsa estate: nella primavera precedente gli furono negati gli arresti domiciliari da parte del Tribunale di Bologna, giudicando le sue condizioni di salute compatibili con la detenzione in carcere, ma anche punendo il simbolo di Cutolo, ancora forte negli ambienti della malavita. Quindi venne trasferito nel reparto sanitario del carcere. Raffaele Cutolo è morto: il profilo del camorrista Noto anche come ‘o Professore (perché nel carcere era ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 18 febbraio 2021). Ilè avvenuto nel reparto sanitario del carcere di Parma., tra i fondatori della Nuova Camorra Organizzata, aveva 79 anni. La morte è sopraggiunta dopo una lunga malattia, dopo che le sue condizioni di salute sono peggiorate dalla scorsa estate: nella primavera precedente gli furono negati gli arresti domiciliari da parte del Tribunale di Bologna, giudicando le sue condizioni di salute compatibili con la detenzione in carcere, ma anche punendo il simbolo di, ancora forte negli ambienti della malavita. Quindi venne trasferito nel reparto sanitario del carcere.: il profilo delNoto anche come ‘o Professore (perché nel carcere era ...

