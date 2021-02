Provincia di Taranto quinta in Italia per incremento casi di corona virus, Brindisi ottava Gimbe (Di giovedì 18 febbraio 2021) Di Francesco Santoro: La Provincia di Taranto, con una percentuale del 7,6 per cento, è quinta in Italia per incremento dei casi Covid nel periodo 10-16 febbraio. Il dato è superiore a quello di Ancona (7,2), Perugia (6,8) e Brindisi (6,4). È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull’evoluzione della pandemia nel Belpaese. Sebbene i dati di Tarantino e Brindisino meritino un’attenzione particolare, stando al report dell’organismo indipendente, nel complesso, la situazione in Puglia migliora sensibilmente. Si registra, infatti, una diminuzione del numero degli attualmente positivi al nuovo virus per 100mila abitanti (sono 991) e scende rispetto all’ultimo rilevamento anche la percentuale di ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 18 febbraio 2021) Di Francesco Santoro: Ladi, con una percentuale del 7,6 per cento, èinperdeiCovid nel periodo 10-16 febbraio. Il dato è superiore a quello di Ancona (7,2), Perugia (6,8) e(6,4). È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazionesull’evoluzione della pandemia nel Belpaese. Sebbene i dati di Tarantino eno meritino un’attenzione particolare, stando al report dell’organismo indipendente, nel complesso, la situazione in Puglia migliora sensibilmente. Si registra, infatti, una diminuzione del numero degli attualmente positivi al nuovoper 100mila abitanti (sono 991) e scende rispetto all’ultimo rilevamento anche la percentuale di ...

