Principe George, svelato un piano per avvelenare il figlio di William e Kate con un gelato (Di giovedì 18 febbraio 2021) Preoccupazione ma anche un po’ di titubanza nel Regno Unito, dopo quanto emerso durante il processo per sospetto attentato terroristico di Sahayb Abu. Secondo quanto riportano le fonti estere, durante il processo è stato fatto sentire un audio dell’imputato, in cui rivela un piano per avvelenare il Principe George, figlio di William e Kate e terzo membro della Famiglia Reale nella linea di successione al trono. Processo per terrorismo: svelato un piano contro la Famiglia Reale A riportare la notizia sono l’Indipendent, Sky News e i media britannici che stanno seguendo il corso del processo al 27enne Sahayb Abu, sotto accusa per aver pianificato un presunto tentato attentato durante la pandemia. L’uomo è finito di fronte ai ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Preoccupazione ma anche un po’ di titubanza nel Regno Unito, dopo quanto emerso durante il processo per sospetto attentato terroristico di Sahayb Abu. Secondo quanto riportano le fonti estere, durante il processo è stato fatto sentire un audio dell’imputato, in cui rivela unperildie terzo membro della Famiglia Reale nella linea di successione al trono. Processo per terrorismo:uncontro la Famiglia Reale A riportare la notizia sono l’Indipendent, Sky News e i media britannici che stanno seguendo il corso del processo al 27enne Sahayb Abu, sotto accusa per aver pianificato un presunto tentato attentato durante la pandemia. L’uomo è finito di fronte ai ...

