Possibili Modifiche Sulle Regole del Gioco in Italia

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Durante un periodo difficile come il primo lockdown, l’ha subito un forte cambiamento non solo a livello sociale, ma anche in termini did’azzardo a distanza. Molte attività hanno dovuto chiudere, gli eventi sportivi sono stati cancellati e sono entrate in crisi anche le realtà online. I giocatori hanno continuato a giocare, ma non potendo lavorare hanno anche dovuto far fronte alle difficoltà personali e finanziarie. Tali considerazioni hanno portato al possibile annuncio di 40 nuove licenze online, cercando così di contrastare il mercato delillegale sul territorio. Il momento è delicato, ma lo è in tutta Europa: ecco perché si stanno valutando diversenormative che influenzeranno il settore dela distanza europeo e non solo ...