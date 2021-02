Paolo Fox: “Ecco cosa hanno in comune Amadeus e Mario Draghi. Quando capitano così tante coincidenze…” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Quindi, cos’hanno in comune Amadeus e Mario Draghi? Calma, mica possiamo svelarlo subito. Intanto sappiate che è stato il celebre astrologo Paolo Fox a farlo notare nel corso del suo intervento ai microfoni di Rai Radio 2, nell’ultima puntata de I Lunatici, in cui ha fatto notare come una delle previsioni del suo oroscopo per il 2021 sembra essersi avverata. Nel libro Paolo Fox ha infatti scritto che tra l’undici e il dodici febbraio in Italia qualcosa sarebbe cambiato. E in effetti è cambiato il Governo: dopo due settimane di consultazioni, proprio venerdì 12 febbraio Mario Draghi ha sciolto la riserva sul suo incarico come nuovo Presidente del Consiglio. “Grazie per averlo ricordato. L’anno scorso mi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Quindi, cos’in? Calma, mica possiamo svelarlo subito. Intanto sappiate che è stato il celebre astrologoFox a farlo notare nel corso del suo intervento ai microfoni di Rai Radio 2, nell’ultima puntata de I Lunatici, in cui ha fatto notare come una delle previsioni del suo oroscopo per il 2021 sembra essersi avverata. Nel libroFox ha infatti scritto che tra l’undici e il dodici febbraio in Italia qualsarebbe cambiato. E in effetti è cambiato il Governo: dopo due settimane di consultazioni, proprio venerdì 12 febbraioha sciolto la riserva sul suo incarico come nuovo Presidente del Consiglio. “Grazie per averlo ricordato. L’anno scorso mi ...

