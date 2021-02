Malumori nel Pd per l’intergruppo con M5s e Leu al Senato. Bettini: “Non ho avuto alcun ruolo, l’iniziativa è di Marcucci” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Acque agitate in casa Pd dopo la nascita dell’intergruppo con Movimento 5 stelle e Liberi e uguali al Senato. l’iniziativa, lanciata dal capogruppo dem Andrea Marcucci per fare blocco comune “sulle grandi sfide del Paese”, potrebbe essere l’occasione per rilanciare l’alleanza giallorossa con la benedizione dell’ex premier Giuseppe Conte. Ma gli avversari del progetto stanno tutti al Nazareno, a partire da Base riformista e dalla corrente dei Giovani turchi. “Non accetto che il Pd, per parlare con Draghi o Mattarella, debba prima chiedere il permesso a Conte o ai 5s. Intergruppi e altri esseri mitologici anche no, sembriamo in un mondo parallelo”, ha scritto su Twitter il deputato dem Fausto Raciti. “Pensiamo a rilanciare l’iniziativa del Pd e a farlo uscire da questa assurda subalternità. Intergruppi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Acque agitate in casa Pd dopo la nascita delcon Movimento 5 stelle e Liberi e uguali al, lanciata dal capogruppo dem Andreaper fare blocco comune “sulle grandi sfide del Paese”, potrebbe essere l’occasione per rilanciare l’alleanza giallorossa con la benedizione dell’ex premier Giuseppe Conte. Ma gli avversari del progetto stanno tutti al Nazareno, a partire da Base riformista e dalla corrente dei Giovani turchi. “Non accetto che il Pd, per parlare con Draghi o Mattarella, debba prima chiedere il permesso a Conte o ai 5s. Intergruppi e altri esseri mitologici anche no, sembriamo in un mondo parallelo”, ha scritto su Twitter il deputato dem Fausto Raciti. “Pensiamo a rilanciaredel Pd e a farlo uscire da questa assurda subalternità. Intergruppi ...

