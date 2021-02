Le promesse di Draghi | tra entusiasmi e mugugni

HnnIbl1 : @MediasetTgcom24 Ma vaffanculo ! C'hai 'svenduto' tutti per quaranta denari ! Ma pensi che staremo ad aspettarti… - MatteocontinoR : Il discorso di Draghi, sempre le stesse cose, stessi argomenti, stessa retorica, stesse promesse. False. Illusorie.… - olivati_case : RT @olivati: #Draghi tranquillizza sul fisco perché ribadisce una cosa fin ovvia cioè che le riforme fiscali si fanno complessivamente non… - gallintermedia : RT @olivati: #Draghi tranquillizza sul fisco perché ribadisce una cosa fin ovvia cioè che le riforme fiscali si fanno complessivamente non… - olivati : #Draghi tranquillizza sul fisco perché ribadisce una cosa fin ovvia cioè che le riforme fiscali si fanno complessiv… -

Ultime Notizie dalla rete : promesse Draghi

Il Sud ha un'occasione storica per passare dalle tanteal concreto suo rilancio attraverso la reale realizzazione di opere infrastrutturali che potranno portare, tra l'altro, lavoro e crescita. La Lega con Matteo Salvini ha già evidenziato la ...'Il Sud ha un'occasione storica per passare dalle tanteal concreto suo rilancio attraverso la reale realizzazione di opere infrastrutturali che potranno portare, tra l'altro, lavoro e crescita. La Lega con Matteo Salvini ha già evidenziato la ...Dimenticandosi delle promesse al Presidente della Repubblica prima e a Mario Draghi dopo, da sinistra si preparano le barricate con la costituzione di un "intergruppo", composto da M5S, Pd e LEU, ...Il Sud ha un’occasione storica per passare dalle tante promesse al concreto suo rilancio attraverso la reale realizzazione di opere infrastrutturali che potranno portare, tra l’altro, lavoro e ...