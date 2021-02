Juventus, Cassano smaschera Cristiano Ronaldo: “non è rigore” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Continua a tenere banco il calcio di rigore non concesso alla Juventus per un fallo su Cristiano Ronaldo nella partita di Champions League contro il Porto. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-1, la squadra di Andrea Pirlo ha pagato errori incredibili ad inizio del primo e del secondo tempo, in particolar modo la giocata horror di Szczesny e Bentancur in occasione della prima marcatura. Il gol di Chiesa nel finale ha permesso ai bianconeri di lasciare aperta la qualificazione e giocarsi tutto nella partita di ritorno. Nel finale proteste bianconere per un rigore non concesso per un contatto su Cristiano Ronaldo. Juventus nei guai, spopola l’hashtag PirloOut: “una follia puntare su di lui” FOTO Cassano sul ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 febbraio 2021) Continua a tenere banco il calcio dinon concesso allaper un fallo sunella partita di Champions League contro il Porto. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-1, la squadra di Andrea Pirlo ha pagato errori incredibili ad inizio del primo e del secondo tempo, in particolar modo la giocata horror di Szczesny e Bentancur in occasione della prima marcatura. Il gol di Chiesa nel finale ha permesso ai bianconeri di lasciare aperta la qualificazione e giocarsi tutto nella partita di ritorno. Nel finale proteste bianconere per unnon concesso per un contatto sunei guai, spopola l’hashtag PirloOut: “una follia puntare su di lui” FOTOsul ...

