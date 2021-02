Infortunio Deulofeu: problema al ginocchio, in dubbio per il Parma (Di giovedì 18 febbraio 2021) Infortunio Deulofeu: problema al ginocchio per il giocatore dell’Udinese che rischia di saltare il match contro il Parma Tegola per l’Udinese di Gotti. Secondo quanto raccolto da Udinese Tv, Gerard Deulofeu ha accusato un problema durante l’ultimo allenamento. Lo spagnolo è a rischio per la gara contro il Parma in quanto ha riportato una piccola infiammazione al ginocchio che sarà valutata nei prossimi giorni in vista del match di domenica. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021)alper il giocatore dell’Udinese che rischia di saltare il match contro ilTegola per l’Udinese di Gotti. Secondo quanto raccolto da Udinese Tv, Gerardha accusato undurante l’ultimo allenamento. Lo spagnolo è a rischio per la gara contro ilin quanto ha riportato una piccola infiammazione alche sarà valutata nei prossimi giorni in vista del match di domenica. Leggi su Calcionews24.com

