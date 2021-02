Il Paradiso delle Signore, trama 18 febbraio: svolta per Beatrice (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Paradiso delle Signore, terrà ancora il pubblico di Rai 1 con il fiato sospeso per quanto concerne il triangolo amoroso composto da Marta, Vittorio e Beatrice. I due cognati infatti, sono stati insieme poco prima del ritorno a sorpresa della Guarnieri da New York e adesso sono costretti a vivere sotto lo stesso tetto fingendo che tra loro non sia mai accaduto nitente, una situazione che, come rivela la trama di oggi, giovedì 18 febbraio, starà sempre più stretta a Beatrice, sempre più propensa a lasciare casa Conti per trovare un'altra sistemazione con il figlio Pietro. Dal canto suo, Marta, subito dopo aver fatto rientro a casa, ha saputo alcuni aneddoti e dettagli relativi proprio al passato di Vittorio e Beatrice durante una conversazione con il ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il, terrà ancora il pubblico di Rai 1 con il fiato sospeso per quanto concerne il triangolo amoroso composto da Marta, Vittorio e. I due cognati infatti, sono stati insieme poco prima del ritorno a sorpresa della Guarnieri da New York e adesso sono costretti a vivere sotto lo stesso tetto fingendo che tra loro non sia mai accaduto nitente, una situazione che, come rivela ladi oggi, giovedì 18, starà sempre più stretta a, sempre più propensa a lasciare casa Conti per trovare un'altra sistemazione con il figlio Pietro. Dal canto suo, Marta, subito dopo aver fatto rientro a casa, ha saputo alcuni aneddoti e dettagli relativi proprio al passato di Vittorio edurante una conversazione con il ...

