Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio e Dayane Mello: 'L'aiuterò a fare pace con la madre' (Di giovedì 18 febbraio 2021) vuole aiutare , reclusa nella Casa del , a fare pace con la madre. Una volta terminato il Grande Fratello Vip , Cristiano Malgioglio vuole accompagnare Dayane Mello in Brasile per farle rincontrare ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 febbraio 2021) vuole aiutare , reclusa nella Casa del , acon la. Una volta terminato ilVip ,vuole accompagnarein Brasile per farle rincontrare ...

trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello #grandefratellovip… - fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - Giovann96502815 : @GFVIP_Official Stefania Orlando sta sempre ha criticare tutti nella casa del grande fratello sembra una matress - MeStessaIly : RT @qvellate: finito il grande fratello io PRETENDO di continuare a scrivere qui sopra come devo fare senza questo hashtag #tzvip -