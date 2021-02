Governo Draghi, una riflessione sui componenti de ‘l’allegra ammucchiata’ (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo aver ascoltato il discorso di Mario Draghi, naturalmente pieno di buoni propositi come quelli di tutti i suoi predecessori, appare ancora più interessante analizzare l’allegra ammucchiata che compone la maggioranza. Partiamo da Liberi e Uguali. Dopo aver confermato il ministero importante, si è subito spaccata con l’uscita di Sinistra Italiana: così ha deciso la loro assemblea, suffragando l’antica tesi per cui a sinistra ogni 3 persone ci sono 4 partiti. Almeno, a differenza dei 5 Stelle, prima hanno incassato e poi hanno deciso di essere di lotta e di Governo. Vetero-furbi. Italia Viva, Azione e gli altri partiti-lobby di centro sono riusciti nel loro intento di distruggere qualsiasi residuo di politica di questa seconda Repubblica, garantendo maggior potere alla alta burocrazia, ai potentati economici e alla finanza. Per loro missione (in conto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo aver ascoltato il discorso di Mario, naturalmente pieno di buoni propositi come quelli di tutti i suoi predecessori, appare ancora più interessante analizzare l’allegra ammucchiata che compone la maggioranza. Partiamo da Liberi e Uguali. Dopo aver confermato il ministero importante, si è subito spaccata con l’uscita di Sinistra Italiana: così ha deciso la loro assemblea, suffragando l’antica tesi per cui a sinistra ogni 3 persone ci sono 4 partiti. Almeno, a differenza dei 5 Stelle, prima hanno incassato e poi hanno deciso di essere di lotta e di. Vetero-furbi. Italia Viva, Azione e gli altri partiti-lobby di centro sono riusciti nel loro intento di distruggere qualsiasi residuo di politica di questa seconda Repubblica, garantendo maggior potere alla alta burocrazia, ai potentati economici e alla finanza. Per loro missione (in conto ...

