Gli auguri teneri della figlia a Baggio | “Trova qualcuno che ti guardi come mio padre fa con…”

Roberto Baggio spegne oggi 54 candeline. Il divin codino è stato festeggiato in famiglia e la figlia Valentina ha postato per lui una dedica molto tenera, che racconta anche l'amore dell'ex giocatore per la moglie Andreina.

Gli auguri teneri di Valentina: "Trova qualcuno che ti guardi come mio padre fa con mia madre dopo 40 anni insieme". Così Valentina Baggio, primogenita del pallone d'oro Roberto e di Andreina Fabbi, ha fatto gli auguri per il 54esimo compleanno al celebre papà su Instagram. In primo piano l'ex giocatore sorridente, davanti a un calice di vino bianco.

