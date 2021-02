Final Fantasy XIV si prepara a durare almeno altri cinque anni, parola di Naoki Yoshida (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il director di Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida, ha recentemente parlato del futuro dell'MMORPG attraverso un'intervista rilasciata al Washington Post, affermando che al suo attuale tasso di crescita, gli utenti possono aspettarsi che il mondo online continui ad espandersi con nuovi contenuti per almeno altri cinque anni, se non a tempo indefinito. "Anche adesso, Yosuke Matsuda, il CEO di Square Enix, ci incoraggia a lottare per raggiungere più giocatori e ha ancora progetti per il futuro", ha detto Yoshida al Washington Post. "Fortunatamente, non vediamo alcun arresto nel nostro slancio. Ad un certo punto abbiamo pensato che forse avremmo potuto stabilizzarci con i contenuti, ma fortunatamente la nostra base di giocatori continua ad ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il director diXIV,, ha recentemente parlato del futuro dell'MMORPG attraverso un'intervista rilasciata al Washington Post, affermando che al suo attuale tasso di crescita, gli utenti possono aspettarsi che il mondo online continui ad espandersi con nuovi contenuti per, se non a tempo indefinito. "Anche adesso, Yosuke Matsuda, il CEO di Square Enix, ci incoraggia a lottare per raggiungere più giocatori e ha ancora progetti per il futuro", ha dettoal Washington Post. "Fortunatamente, non vediamo alcun arresto nel nostro slancio. Ad un certo punto abbiamo pensato che forse avremmo potuto stabilizzarci con i contenuti, ma fortunatamente la nostra base di giocatori continua ad ...

