Covid: Siae, ‘crollo al botteghino più del 70%, ecco prezzo pagato da spettacolo' (3) (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Adnkronos) - “Analizzando i singoli comparti - si legge ancora nel comunicato - l'attività cinematografica ha registrato una diminuzione del 70,86% degli ingressi e, parallelamente, un calo della spesa al botteghino del 71,55%. Da sottolineare che nel primo bimestre del 2020 l'attività cinematografica era in crescita rispetto all'anno precedente grazie soprattutto al successo del film di Checco Zalone 'Tolo tolo', che con più di 7.000.000 di spettatori aveva mantenuto alti gli incassi in sala. Il periodo estivo, inoltre, ha segnato una ripresa dell'attività cinematografica che, seguendo il trend generale, è diminuita solo dal mese di ottobre”. “Andamento analogo per le cifre dell'attività teatrale – riferisce la nota - che ha perso il 70,71% degli ingressi rispetto al 2019 e ha riportato una riduzione del 78,45% della spesa al ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Adnkronos) - “Analizzando i singoli comparti - si legge ancora nel comunicato - l'attività cinematografica ha registrato una diminuzione del 70,86% degli ingressi e, parallelamente, un calo della spesa aldel 71,55%. Da sottolineare che nel primo bimestre del 2020 l'attività cinematografica era in crescita rispetto all'anno precedente grazie soprattutto al successo del film di ChZalone 'Tolo tolo', che con più di 7.000.000 di spettatori aveva mantenuto alti gli incassi in sala. Il periodo estivo, inoltre, ha segnato una ripresa dell'attività cinematografica che, seguendo il trend generale, è diminuita solo dal mese di ottobre”. “Andamento analogo per le cifre dell'attività teatrale – riferisce la nota - che ha perso il 70,71% degli ingressi rispetto al 2019 e ha riportato una riduzione del 78,45% della spesa al ...

TV7Benevento : Covid: Siae, ‘crollo al botteghino più del 70%, ecco prezzo pagato da spettacolo’ (3)... - TV7Benevento : Covid: Siae, ‘crollo al botteghino più del 70%, ecco prezzo pagato da spettacolo’... - marcoluci1 : RT @Primaonline: Covid e spettacolo, il settore in ginocchio. I dati Siae per il 2020: -69,3% di eventi e -82,2% di spesa del pubblico al b… - Primaonline : Covid e spettacolo, il settore in ginocchio. I dati Siae per il 2020: -69,3% di eventi e -82,2% di spesa del pubbli… - AgenziaOpinione : SIAE * COVID – SPETTACOLI 2020: « EVENTI DIMINUITI DEL 69,29% / PER GLI INGRESSI CALO DEL 72,90% / LA SPESA AL BOTT… -