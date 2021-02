Covid | due morti e boom di contagi nell’area vesuviana

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Duee un nuovo deciso incremento nel numero deida-19 nell‘area. È quanto si evince dai dati forniti dai sindaci di Torre Annunziata e Torre del Greco, due delle città più colpite nella provincia di Napoli e dove sono state chiuse le scuole e sono state adottate altre misure per provare a contenere la risalita dei casi. A Torre Annunziata il primo cittadino Vincenzo Ascione ha fatto sapere che a perdere la vita dopo essere risultato positivo al tampone è stato un uomo di 86 anni. ”Siamo costretti a piangere la quarantesima vittima delnella nostra città – afferma il sindaco – Questo maledetto virus sta sottraendo tantissime persone all’affetto dei propri cari, circostanza che provoca in tutti noi angoscia e dolore. ...

Il Torino ha comunicato checalciatori della prima squadra sono risultati positivi al- ...Sono 147.875 i contagi sul lavoro dadenunciati all'Inail fino a gennaio e quasiterzi (il 62,3%) sono riferiti alla seconda ondata, tra ottobre e gennaio 2021. Lo fa sapere l'Inail sottolineando che solo a gennaio sono ...Un livello, questo, simile a quello registrato verso la fine dello scorso settembre. Nel complesso, in Inghilterra i casi sono diminuiti di due terzi dall’inizio dell’attuale lockdown, con un calo del ...La lotta al coronavirus potrebbe complicarsi. Test in vitro hanno mostrato come il vaccino anti-Covid 19 di Pfizer/Biontech, a contatto con la cosiddetta variante sudafricana del Covid, generi una qua ...