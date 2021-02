Coronavirus, in Veneto sequenziate 17 varianti: 4 quelle preoccupanti. In 24 ore mille casi e 30 vittime (Di giovedì 18 febbraio 2021) Aumenta l’incidenza dei contagi da Coronavirus in Veneto sui tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore, il dato registrato dalla regione è di un’incidenza del 3,13 per cento, a fronte di 33.254 test. «È un numero ancora basso ma in crescita. Vi ricordo che dall’ 1,5% delle settimane scorso siamo passati al 3%», ha osservato il presidente del Veneto, Luca Zaia, durante la conferenza stampa quotidiana di presentazione del bollettino regionale. Nelle ultime 24 ore sono 1.042, per l’esattezza, i nuovi contagi registrati in Veneto. Cala il numero delle persone ricoverate. Dei 1.425 ricoveri, 1.290 si trovano in area non critica (– 46 da ieri), mentre 135 (+1) si trovano in terapia intensiva. Le persone decedute sono invece 30, per un bilancio complessivo di 9.651 vittime da febbraio 2020. Mentre il totale ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 febbraio 2021) Aumenta l’incidenza dei contagi dainsui tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore, il dato registrato dalla regione è di un’incidenza del 3,13 per cento, a fronte di 33.254 test. «È un numero ancora basso ma in crescita. Vi ricordo che dall’ 1,5% delle settimane scorso siamo passati al 3%», ha osservato il presidente del, Luca Zaia, durante la conferenza stampa quotidiana di presentazione del bollettino regionale. Nelle ultime 24 ore sono 1.042, per l’esattezza, i nuovi contagi registrati in. Cala il numero delle persone ricoverate. Dei 1.425 ricoveri, 1.290 si trovano in area non critica (– 46 da ieri), mentre 135 (+1) si trovano in terapia intensiva. Le persone decedute sono invece 30, per un bilancio complessivo di 9.651da febbraio 2020. Mentre il totale ...

