Coronavirus in Toscana | 11 morti | oggi 18 febbraio Ma esplodono i nuovi contagi | 956

regionetoscana : #covid19 Dati #Toscana #18febbraio ?? 956 nuovi casi ?? 21.027 tamponi eseguiti ?? 861 ricoverati (+25 da ieri) ??… - GrossetoNotizie : Coronavirus: 956 nuovi casi, 538 guarigioni, 11 decessi, 25 ricoveri in più in Toscana - f_profili : Coronavirus: 956 nuovi casi, età media 44 anni. 11 decessi - CittadinidiTwtt : RT @regionetoscana: #covid19 Dati #Toscana #18febbraio ?? 956 nuovi casi ?? 21.027 tamponi eseguiti ?? 861 ricoverati (+25 da ieri) ?? 144… - poetanaif : Covid Toscana, 956 nuovi positivi. Variante brasiliana in una scuola del Senese / LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sulin Italia . L'andamento dei nuovi contagi, dei morti e dei rcoveri in ospedale andrà ...Ad anticipare i casi della ......alqueste morti: si tratta infatti, spesso, di persone che avevano già patologie concomitanti. Per quanto riguarda i ricoveri per "Covid - 19", negli ospedali dell'Azienda USL...Si chiama Quick survey ed è la nuova indagine rapida effettuata dall' Istituto Superiore di Sanità (Iss) per "disegnare" una mappatura italiana del territorio in relazione al grado di diffusione di tr ...Sono 956 i positivi in più rispetto a ieri (918 confermati con tampone molecolare e 38 da test rapido antigenico). Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per C ...