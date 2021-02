Ciccozzi | “Incubo variante inglese? Preoccupano più sudafricana e brasiliana”

Leggi su dire

(Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA – A un anno dall’esordio della pandemia la strada sembra ancora lunga per arrivare a debellare il Covid-19. A complicare le cose, nonostante i vaccini sul mercato si aggiungono di giorno in giorno, arrivano le varianti. La più temuta è quella inglese, non tanto per la letalità quanto per la rapidità nella diffusione. Ma stanno davvero così le cose? A chiarire cos’è una variante, quali sono le mutazioni che devono preoccupare di più e se i vaccini avranno necessità, magari tra un anno, di un richiamo e con quali costi per i Ssn mondiali, all’agenzia di stampa Dire è il Professor Massimo Ciccozzi, direttore dell’Unità di statistica medica ed epidemiologica dell’Università Campus Bio-medico di Roma.