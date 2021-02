Attesa per Perseverance: su Marte in 7 minuti di terrore (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il mondo scientifico è pronto a trattenere il fiato per i "7 minuti di terrore" che giovedì 18 febbraio 2021, alle 22 circa (ora italiana) caratterizzeranno l'arrivo su Marte del rover Perseverance nell'ambito della missione Nasa "Mars 2020". Lanciato il 30 luglio 2020 con un razzo Atlas V dalla base Nasa di Cape Canaveral, in Florida, il rover ha raggiunto Marte dopo un viaggio di 480 milioni di chilometri durato poco più di 6 mesi. Durante l'"ammaraggio", il rover si tufferà nella sottile atmosfera marziana, protetto dal suo scudo termico a una velocità di circa 20mila km orari. Poi un paracadute rallenterà la caduta nella prima fase fino a quando i razzi garantiranno una discesa controllata. A pochi metri dal suolo, una sorta di gru aerea calerà il rover con una carrucola posandolo dolcemente sulle ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il mondo scientifico è pronto a trattenere il fiato per i "7di" che giovedì 18 febbraio 2021, alle 22 circa (ora italiana) caratterizzeranno l'arrivo sudel rovernell'ambito della missione Nasa "Mars 2020". Lanciato il 30 luglio 2020 con un razzo Atlas V dalla base Nasa di Cape Canaveral, in Florida, il rover ha raggiuntodopo un viaggio di 480 milioni di chilometri durato poco più di 6 mesi. Durante l'"ammaraggio", il rover si tufferà nella sottile atmosfera marziana, protetto dal suo scudo termico a una velocità di circa 20mila km orari. Poi un paracadute rallenterà la caduta nella prima fase fino a quando i razzi garantiranno una discesa controllata. A pochi metri dal suolo, una sorta di gru aerea calerà il rover con una carrucola posandolo dolcemente sulle ...

