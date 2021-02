(Di giovedì 18 febbraio 2021) La sfida tra, valida per la 23^ giornata di campionato,internazionale Marco Didella sezione di Brindisi. Al VAR ci saranno Fabbri e Tolfo, gli assistenti saranno Meli e Cecconi, il quarto uomo Pasqua. Tra le altre designazioni, spicca quella per Milan–Inter: dirigerà Daniele Doveri della sezione di Roma 1, con Mariani al VAR. L'articolo ilsta.

CB_Ignoranza : solo chi ha seguito la telecronaca di Atalanta-Napoli di mamma Rai capirà ?? - Gazzetta_it : #NapoliAtalanta, #Gattuso: 'Un'altra squadra avrebbe preso 4 o 5 gol' - napolista : Atalanta-Napoli sarà diretta dall'arbitro Di Bello L'AIA ha ufficializzato le designazioni del prossimo turno. Al V… - andrebazzi : @Alex_Zonghetti @Inter Li ha diretti praticamente tutti lui i big match quest'anno. Atalanta-Inter, Juventus-Atalan… - tuttoatalanta : Atalanta-Napoli, ecco l’arbitro designato per il big match -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Napoli

Fantacalcio ®

Commenta per primo L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R. e degli A. V. A. R. che dirigeranno, gara valida per la 4ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2020/21.domenica ore 18.00 Di Bello Meli - Cecconi Iv: Pasqua Var: Fabbri Avar: Tolfo... Paterna Var: Piccinini Avar: Galetto Milan - Inter domenica ore 15.00 Doveri Carbone - Peretti Iv: Guida Var: Mariani Avar: Bindonidomenica ore 18.00 Di Bello Meli - Cecconi Iv: ...Si comincia venerdì 19 febbraio. Per quanto riguarda Atalanta-Napoli, abbiamo già visto la designazione. L’altro big match della giornata è il derby di Milano tra Milan e Inter; la partita sarà ...L'AIA ha ufficializzato le designazioni per Atalanta-Napoli. Al VAR ci saranno Fabbri e Tolfo. Derby di Milano affidato a Doveri ...