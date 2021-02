Antonella Elia fuori dal Grande Fratello Vip? L’indiscrezione (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Grande Fratello Vip sostituirà Antonella Elia? In queste ultime ore sta avanzando con insistenza l’ipotesi che Antonella Elia potrebbe non venire riconfermata nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. A lanciare L’indiscrezione ci ha pensato TVBlog rispondendo alla domanda di un utente su Instagram. Qui sotto vi mettiamo la fotografia con il “No” secco L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilsostituirà? In queste ultime ore sta avanzando con insistenza l’ipotesi chepotrebbe non venire riconfermata nella prossima edizione del. A lanciareci ha pensato TVBlog rispondendo alla domanda di un utente su Instagram. Qui sotto vi mettiamo la fotografia con il “No” secco L'articolo proviene da Novella 2000.

