Al via il rilascio One UI 3.1: ecco su quali Samsung Galaxy (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il rilascio dell'aggiornamento alla One UI 3.1 è ufficialmente partito da parte di Samsung, non solo per i Galaxy S20, ma anche per altri dispositivi del colosso di Seul. Come riportato da 'news.Samsung.com', l'upgrade è atteso a bordo dei Samsung Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra, sui Samsung Galaxy Z Fold 2 e Flip, sui Samsung Galaxy S10 e Note 10 (quest'ultimi non vengono espressamente menzionati, ma li consideriamo inclusi nell'elenco), ed infine sui Samsung Galaxy A71, A51, A90, A80, A70 e A50 (compresi anche i modelli 5G). La One UI 3.1 prevede miglioramenti fondamentali per quanto riguarda alcune feature della fotocamera e l'esperienza d'uso generale. Il comparto fotografico ...

