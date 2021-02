14enne di Arezzo segnalato da Fbi per un commento Youtube/ Minacciava strage a scuola

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Un giovane diè statodall'Fbi dopo aver commentato in maniera pesante un video su. Il filmato in questione, come specificato da TgCom24.it, riguardava nel dettaglio una sparatoria avvenuta in unaamericana . I federali sono soliti effettuare dei controlli attraverso i loro sistemi informatici ed hanno appunto ...

SEGNALATO DALL'FBI: ACCERTAMENTI IN CASA PER IL RAGAZZO Dopo che gli agenti della polizia postale hanno individuato l'abitazione del ragazzino di, questi si sono recati presso la casa ...Fbi segnalaper questo commento: 'Spero di fare la stessa cosa nella mia scuola' E' cosi che uno studente abitante in provincia diè finito inconsapevolmente nei guai ed è stato segnalato alla ...Il ragazzino aveva lasciato un commento su una sparatoria in una scuola degli Stati Uniti, esprimendo il desiderio di fare la stessa cosa nella sua scuola ...Perquisita la sua casa alla ricerca di armi. A quanto pare l'adolescente non si sarebbe reso conto della gravità delle sue parole ...