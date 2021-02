Ucciso a coltellate un 17enne in una rissa tra giovanissimi C’è un fermo

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un fatto che ha sconvolto l’Italia intera. Parliamo di una, l’ennesima trache ha mietuto un’altra vittima. È stato fermato dalla polizia un minorenne sospettato di aver accoltellato a morte Romeo Bondanese, 17 anni, durante unaa Formia, in provincia di Latina. Gli investigatori stanno sottoponendo adi indiziato di delitto il ragazzo diciassettenne di Casapulla, in provincia di Caserta. Il suo complice invece è ricercato. Naturalmente le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare gli altri partecipanti alla. Sarebbero circa dieci i giovani coinvolti. La scazzottata finita male è nata poco dopo le 19 e 30 fra un gruppo di ragazzi del posto e un altro della provincia di Caserta. A un certo punto sarebbero spuntati i coltelli. Oltre alla vittima è rimasto ...

Oltre al giovane rimastoper lericevute, è ora in ospedale anche un altro ragazzo che, secondo quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Al lavoro per ricostruire la ...E' stato individuato dalla polizia il presunto responsabile dell'omicidio del 17enneieri sera aal culmine di una rissa a Formia, in provincia di Latina. E' un minorenne, della provincia di Caserta, bloccato la notte scorsa e ora sottoposto a un provvedimento di ...Un ragazzo di appena 17 anni è morto ieri sera a Formia in seguito ad un accoltellamento. Il dramma si è consumato la sera di Carnevale in via Vitruvio, zona elegante della città; il 17enne sarebbe mo ...17enne ucciso a coltellate in rissa. E' il tragico epilogo dell'episodio avvenuto ieri sera nel pieno centro di Formia.