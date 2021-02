Sventato furto nella notte al distributore automatico (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nell’ambito dei dispositivi di vigilanza e controllo del territorio disimpegnati dalle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante della Questura di Pordenone, alle ore 2 circa della scorsa nottata, la “Volante 2”, pattugliando la zona del Comune di Porcia, si addentrava nell’area commerciale ove insiste il Supermercato “CONAD”. Gli Agenti, transitando per via Lazio, giunti all’altezza del distributori di carburanti “CONAD”, sorprendevano tre persone intente a perpetrare un furto presso quell’area di servizio. Infatti, il personale di Polizia notava un caterpillar di piccole dimensioni, che aveva sradicato le due colonnine di pagamento, contenenti denaro contante, che erano già state caricate su un Pick-up Ford Ranger. I poliziotti chiedevano subito rinforzi alla Sala Operativa e si ponevano all’inseguimento, attraverso i ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nell’ambito dei dispositivi di vigilanza e controllo del territorio disimpegnati dalle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante della Questura di Pordenone, alle ore 2 circa della scorsa nottata, la “Volante 2”, pattugliando la zona del Comune di Porcia, si addentrava nell’area commerciale ove insiste il Supermercato “CONAD”. Gli Agenti, transitando per via Lazio, giunti all’altezza del distributori di carburanti “CONAD”, sorprendevano tre persone intente a perpetrare unpresso quell’area di servizio. Infatti, il personale di Polizia notava un caterpillar di piccole dimensioni, che aveva sradicato le due colonnine di pagamento, contenenti denaro contante, che erano già state caricate su un Pick-up Ford Ranger. I poliziotti chiedevano subito rinforzi alla Sala Operativa e si ponevano all’inseguimento, attraverso i ...

Furto sventato, denuncia

Polizia sventa furto al distributore "Conad" di Porcia

PORCIA - Nell'ambito dei dispositivi di vigilanza e controllo del territorio disimpegnati dalle pattuglie dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante della Questura di Pord ...

