Sequenziare le varianti Covid | alla radice del ritardo italiano Maga Cnr | «I costi non c’entrano | manca un piano nazionale»

Si chiama sequenziamento ed è la procedura che permette di scrivere il libretto delle istruzioni di un virus. Se il virus cambia è infatti prima di tutto necessario capirlo, determinare la pericolosità del cambiamento, e in ultima battuta stabilire le regole di contrasto, a quel punto nuove, per poterlo sconfiggere. È questo il motivo per cui le varianti del Covid-19 avrebbero bisogno di un sequenziamento capillare urgente sul territorio e soprattutto il più rapido possibile. L'allarme da diverso tempo è quello di un monitoraggio nei laboratori ancora troppo basso, per l'Italia circa 1.32 sequenze depositate nella banca dati mondiale, a fronte delle quasi 200 depositate dalla Danimarca. Condizione non accettabile se l'obiettivo è quello di battere sul tempo una mutazione mostratasi più potente proprio in termini ...

