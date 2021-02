Scuola | la circolare sulla doppia mascherina? Cts | “Grave | nessuna base scientifica”

Leggi su dire

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – “Nessuno, né il ministero della Salute, né l’Istituto superiore di Sanità, né tantomeno il Cts ad oggi ha dato un’indicazione del genere. Siamo stupiti che l’Associazione dei presidi mandi in giro una circolare del genere. Si occupi di latino, di filosofia o di matematica, non di strumenti di protezione individuale che non sono di sua competenza”. Così una fonte del Comitato tecnico scientifico interpellata dall’agenzia Dire in merito alla lettera fatta circolare tra i presidi dall’Associazione nazionale dei dirigenti pubblici della scuola (Anp) del Lazio, in cui si invitano gli studenti e i docenti ad indossare la doppia mascherina in aula.