Roma, i convocati di Fonseca per il Braga. Out Smalling e Kumbulla (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita di Europa League contro lo Sporting Braga. Assenti Smalling e Kumbulla, come previsto. Recupera invece Ibanez nonostante la botta subita contro l'Udinese. Questo l'elenco completo: Portieri: Lopez, Fuzato, MiranteDifensori: Karsdorp, Ibanez, Mancini, Peres, SpinazzolaCentrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, MkhitaryanAttaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy Foto: Twitter Roma

