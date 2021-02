Porto Juve 1-0 LIVE: Taremi gela i bianconeri, si fa male Chiellini (Di mercoledì 17 febbraio 2021) All’Estadio do Dragao il match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2020/2021 tra Porto e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Estadio do Dragao, Porto e Juve si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Porto Juve 1-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match 2? Gol Taremi – Errore clamoroso in disimpegno di Bentancur che al buio cerca Szczesny all’indietro. Pallone corto e contrasto perso dal polacco con l’attaccante del Porto 4? Uscita Szczesny – Altro pericolo per i bianconeri, Sergio OLIVEira imbuca e Chiellini lascia sfilare. Il portiere ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) All’Estadio do Dragao il match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Estadio do Dragao,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Comincia il match 2? Gol– Errore clamoroso in disimpegno di Bentancur che al buio cerca Szczesny all’indietro. Pallone corto e contrasto perso dal polacco con l’attaccante del4? Uscita Szczesny – Altro pericolo per i, Sergio Oira imbuca elascia sfilare. Il portiere ...

