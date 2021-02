Pechino spinge sullo yuan virtuale Un Grande Fratello dei pagamenti?

Leggi su formiche

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Se qualcuno aveva in testa una versione cinese del bitcoin, si sbaglia di grosso. Il nuovo anno ha portato alla Cina essenzialmente due novità. La sconfitta del virus con annessa ripresa, clamorosa e a tratti sospetta, a detta di molti analisti, del Pil (+2% a fronte di un crollo mondiale del 5%) e l’apertura di una nuova frontiera per lo, la moneta del Dragone, riferimento per tutti i mercati azionari asiatici. Sì perché nell’ex Celeste Impero è in atto un qualcosa che è un mix tra una rivoluzione e ritorno al passato. E cioè la progressiva digitalizzazione della moneta nazionale, creando nei fatti uno e-, da utilizzare neidi tutti i giorni. Il che, in piena febbre mondiale da Bitcoin, pare essere la norma. E invece no, dietro l’operazione cinese c’è, o meglio sembra esserci, un disegno preciso. IL PROGETTO A ...