Omicidio di Bolzano, l'autopsia di Laura Perselli (Di mercoledì 17 febbraio 2021) . L'esame autoptico sulla vittima mamma di Benno ha rivelato particolari davvero inquietanti. Laura non avuto minimamente il tempo di reagire o di ribellarsi al suo assassino. Questo è quello che è emerso dal primo esame effettuato dall'anatomopatologo Dario Raniero. La rilevazione ha permesso di appurare con certezza le L'articolo proviene da Webmagazine24.

