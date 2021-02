(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Abuja, 17 feb. (Adnkronos) - Uomini armati hanno assaltato il Government Sciencea Kagara, nello stato di Niger, in. "Un gran numero di studenti" sono stati "rapiti da banditi armati", denuncia un tweet di Amnesty International, rilanciando notizie del Dailyn e precisando che non è stato ancora accertato il numero esatto delle persone rapite. Tra le persone sequestrate, secondo fonti locali citate dalla Bbc, anche quattro dipendenti dell'istituto e i loro familiari. L'è avvenuto alle prime ore di oggi e alcuni studenti sarebbero riusciti a fuggire. Secondo il Dailyn, gli assalitori indossavano divise militari e nell'istituto la notte scorsa c'erano circa 1.000 studenti. L'agenzia Dpa citando fonti governative locali parla di almeno 44 ...

TV7Benevento : Nigeria: assalto al college, sequestro di massa, uno studente morto... - fabiobellentani : RT @Corriere: Nigeria, assalto a scuola: centinaia di studenti rapiti, un morto - Corriere : Nigeria, assalto a scuola: centinaia di studenti rapiti, un morto - gabrielepx : RT @CaterinaDoglio: #Nigeria. Sta succedendo di nuovo: studenti rapiti a #scuola! All’alba banditi armati hanno preso d'assalto il Governm… - CaterinaDoglio : #Nigeria. Sta succedendo di nuovo: studenti rapiti a #scuola! All’alba banditi armati hanno preso d'assalto il Gov… -

Ultime Notizie dalla rete : Nigeria assalto

Centinaia di studenti sono stati rapiti inda uomini armati che hanno attaccato la loro università. I giovani sono stati prelevati ... Durante l'uno degli studenti è stato ucciso.12.04, rapiti centinaia di studenti Uomini armati hanno attaccato un college universitario statale ... Nel corso dell'è rimasto ucciso uno studente. Al momento nessuna organizzazione ha ...Abuja, 17 feb. (Adnkronos) - Uomini armati hanno assaltato il Government Science College a Kagara, nello stato di Niger, in Nigeria. "Un gran numero di studenti" sono stati "rapiti da banditi armati", ...Centinaia di studenti sono stati rapiti da un scuola in Nigeria in un attacco avvenuto di notte mentre dormivano. Con loro sono stati prelevati anche alcuni insegnanti.