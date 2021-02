MESa che se lo son scordato

MES(a) che se lo son scordato (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Era il cavallo di battagli di Renzi. Uno dei motivi per cui ha aperto la crisi di Governo. L’argomento che era su titti i giornali fino a quindici giorni fa. Ma oggi del Meccanismo europeo di stabilità non è rimasto che un ricordo. Il Meccanismo europeo di stabilità da cavallo di battaglia a giocattolo dimenticato? Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Era il cavallo di battagli di Renzi. Uno dei motivi per cui ha aperto la crisi di Governo. L’argomento che era su titti i giornali fino a quindici giorni fa. Ma oggi del Meccanismo europeo di stabilità non è rimasto che un ricordo. Il Meccanismo europeo di stabilità da cavallo di battaglia a giocattolo dimenticato?

MoliPietro : MES(a) che se lo son scordato - stay4lways : No raga mesa che non ce la facciamo ?? - Romina31098635 : @Soleil_stasi mesà che sei tu che sei andata fuori di testa - Cristoincroce1 : Ad oggi Mesà che Kalulu caga in testa a Dalot - damons_wife_ : @Alessan25709324 ah già ecco chi altro mancava.. ma mesà che ormai sia lui che JJ e Fazio sono praticamente fuori rosa -