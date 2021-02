Mercato auto Europa - Inizio d'anno in forte calo: -25,7% a gennaio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Inizio d'anno decisamente negativo per Mercato europeo dell'auto, con una perdita di oltre un quarto dei volumi e immatricolazioni ampiamente al di sotto della soglia del milione di unità. Secondo i dati Acea, a gennaio le registrazioni nell'area composta dai Paesi Ue-Efta e dal Regno Unito si sono attestate su 842.835 unità, per un calo del 25,7% rispetto al primo mese del 2020. L'associazione europea dei costruttori attribuisce l'andamento negativo della domanda alle nuove restrizioni che le varie autorità nazionali hanno imposto nel tentativo di frenare la pandemia del coronavirus. I mercati principali. Nei Paesi dove sono state applicate le misure restrittive più severe, le immatricolazioni hanno subito un tracollo: la Spagna e il ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 17 febbraio 2021)d'decisamente negativo pereuropeo dell', con una perdita di oltre un quarto dei volumi e immatricolazioni ampiamente al di sotto della soglia del milione di unità. Secondo i dati Acea, ale registrazioni nell'area composta dai Paesi Ue-Efta e dal Regno Unito si sono attestate su 842.835 unità, per undel 25,7% rispetto al primo mese del 2020. L'associazione europea dei costruttori attribuisce l'andamento negativo della domanda alle nuove restrizioni che le varierità nazionali himposto nel tentativo di frenare la pandemia del coronavirus. I mercati principali. Nei Paesi dove sono state applicate le misure restrittive più severe, le immatricolazioni hsubito un tracollo: la Spagna e il ...

MediasetTgcom24 : Auto, parte in forte calo il mercato in Europa: -25,7% a gennaio #auto - infoiteconomia : Mercato auto Europa gennaio 2021: i dati delle vendite - - news_mondo_h24 : Mercato auto in Europa, il 2021 si apre con il segno meno - UITORINO : RT @unimpiego: #ilpostinfabbrica oggi @FimerSpa azienda tra i principali produttori al mondo di inverter fotovoltaici e di stazioni di rica… - PlanetR7_ : Volkswagen supererà Tesla nel mercato auto elettriche entro il 2025 -