"Le varianti non sono più letali, stop isterismi": il virologo Clementi invita alla calma

Roma, 17 feb – Il virologo Massimo Clementi butta acqua sul fuoco dell'allarmismo intorno all'emersione delle varianti del Sars-CoV-2, in particolare di quella inglese. allarmismo che ha portato molte voci della comunità scientifica ad invocare un lockdown preventivo su scala nazionale. «Chiariamolo subito», spiega in un'intervista rilasciata a Il Quotidiano. La mutazione inglese è «più contagiosa sì, ma non più letale e nemmeno più pericolosa».

Clementi: varianti non sono più letali

Il direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia dell'ospedale San Raffaele di Milano esclude quindi che con la variante inglese si muoia di più. «Lo escludo categoricamente. Sento dire insistentemente che si tratta di una mutazione molto più ...

