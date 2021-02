Il Principe Filippo ricoverato in ospedale per malore (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Principe Filippo, consorte quasi centenario della regina Elisabetta, è stato ricoverato in un ospedale di Londra dopo un malessere di natura al momento imprecisata. Lo rende noto Buckingham Palace. Questo il comunicato ufficiale del Palazzo Reale: «Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo è stato ricoverato al King Edward VII Hospital di Londra, martedì sera. Il ricovero del Duca è una misura precauzionale, su consiglio del medico di Sua Altezza Reale, dopo essersi sentito male». Secondo quanto riporta il The Sun il Principe Filippo sarebbe stato trasportato in auto – mentre la Regina sarebbe rimasta al Castello di Windsor – e sarebbe di «buon umore», sottolineando come non si tratti di una misura emergenziale che il malore non sia assolutamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il, consorte quasi centenario della regina Elisabetta, è statoin undi Londra dopo un malessere di natura al momento imprecisata. Lo rende noto Buckingham Palace. Questo il comunicato ufficiale del Palazzo Reale: «Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo è statoal King Edward VII Hospital di Londra, martedì sera. Il ricovero del Duca è una misura precauzionale, su consiglio del medico di Sua Altezza Reale, dopo essersi sentito male». Secondo quanto riporta il The Sun ilsarebbe stato trasportato in auto – mentre la Regina sarebbe rimasta al Castello di Windsor – e sarebbe di «buon umore», sottolineando come non si tratti di una misura emergenziale che ilnon sia assolutamente ...

rtl1025 : ?? Il principe #Filippo, consorte quasi centenario della regina #Elisabetta, è stato ricoverato oggi in un ospedale… - repubblica : Gran Bretagna, ricoverato il principe Filippo - discoradioIT : Regno Unito, il principe Filippo ricoverato in ospedale a Londra per un malore - @RoyalFamily - LaDeny_ : RT @F1Carcarla: PRINCIPE FILIPPO RESISTI - facciouncasino : RT @rtl1025: ?? Il principe #Filippo, consorte quasi centenario della regina #Elisabetta, è stato ricoverato oggi in un ospedale di Londra d… -