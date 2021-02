Grande Fratello Vip, "Dayane Mello disposta a darmi un figlio con l'inseminazione artificiale": parla Giacomo Urtis (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Giacomo Urtis, ex concorrente del Grande Fratello Vip, rivela che Dayane Mello sarebbe disposa a fargli da madre surrogato. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 17 febbraio 2021), ex concorrente delVip, rivela chesarebbe disposa a fargli da madre surrogato.

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello #grandefratellovip… - trash_italiano : Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda, diffida lei, il #GFVIP e tutti i concorrenti - fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - hugmeesposito : RT @clownbustercfb: In Brasile hanno eliminato un concorrente del Grande Fratello col 98,76% dei voti - Tonia_Niall : RT @lemanilegate: 'Era da un po' di tempo che non vedevamo al grande fratello delle persone che si perdevano negli occhi uno dell'altro' ci… -