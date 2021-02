Governo, Toninelli: “Mia non sarà fiducia incondizionata” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Danilo Toninelli vota la fiducia al Governo Draghi in Senato, ma avverte: “Non sarà incondizionata”. “Chi le parla – ha detto intervenendo in Aula – fa parte di quel 41% di iscritti al MoVimento 5 Stelle che ha votato contro un nostro appoggio al suo Governo. Una votazione in cui ha vinto il Sì e da portavoce onorerò quel voto anche se la penso diversamente. Ma sia chiaro, la nostra non sarà una fiducia incondizionata. Bensì una fiducia ponderata sulle azioni che questo Governo intraprenderà già a partire dai prossimi giorni. Lei ha certamente avuto un’importante e prestigiosa carriera. Tra i suoi interlocutori ricorrenti ci sono stati uomini tra i più ricchi e potenti della terra; una ristrettissima ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Danilovota laalDraghi in Senato, ma avverte: “Non”. “Chi le parla – ha detto intervenendo in Aula – fa parte di quel 41% di iscritti al MoVimento 5 Stelle che ha votato contro un nostro appoggio al suo. Una votazione in cui ha vinto il Sì e da portavoce onorerò quel voto anche se la penso diversamente. Ma sia chiaro, la nostra nonuna. Bensì unaponderata sulle azioni che questointraprenderà già a partire dai prossimi giorni. Lei ha certamente avuto un’importante e prestigiosa carriera. Tra i suoi interlocutori ricorrenti ci sono stati uomini tra i più ricchi e potenti della terra; una ristrettissima ...

