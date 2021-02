Governo: maggioranza presenta testo unitario al Senato su fiducia Draghi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb (Adnkronos) - La maggioranza presenterà al Senato una mozione unitaria, un testo unico, sulla fiducia al Governo Draghi. Lo hanno stabilito i capigruppo di maggioranza che si sono riuniti a palazzo Madama. Il documento sarà essenziale, una presa d'atto delle dichiarazioni del premier che il Senato approva, e sarà firmata dai capigruppo in ordine decrescente a partire dal gruppo più grande a quello più piccolo. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb (Adnkronos) - Lapresenterà aluna mozione unitaria, ununico, sullaal. Lo hanno stabilito i capigruppo diche si sono riuniti a palazzo Madama. Il documento sarà essenziale, una presa d'atto delle dichiarazioni del premier che ilapprova, e sarà firmata dai capigruppo in ordine decrescente a partire dal gruppo più grande a quello più piccolo.

ricpuglisi : La commistione mediatica tra @Mov5Stelle e @pdnetwork è il grosso tema politico a cui dovremmo badare con molta att… - borghi_claudio : @2Ginasol @rubinos099 No, non do retta ai sondaggi... Come ho detto torna con il percepito (che mi interessa di più… - matteosalvinimi : Se non ci fosse la Lega, saremmo a guardare da fuori un governo di sinistra. In un momento di emergenza per il Paes… - Marc852835993 : RT @italiana__doc: #Salvini e #Zingaretti , botte da orbi sull'euro: 'Irreversibile? Solo la morte'. 'Basta ripeterlo'. Solo ieri si sono i… - TV7Benevento : Governo: maggioranza presenta testo unitario al Senato su fiducia Draghi... -