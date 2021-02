Governo: Gentiloni cita Draghi, ‘non c’è sovranità nella solitudine’ (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Dobbiamo essere orgogliosi del contributo italiano allo sviluppo dell’Unione europea. Senza l’Italia non c’è l’Europa. Ma fuori dall’Europa c’è meno Italia. Non c’è sovranità nella solitudine. #Draghi”. Lo scrive su twitter il commissario Ue, Paolo Gentiloni, citando un estratto dell’intervento del premier Mario Draghi al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Dobbiamo essere orgogliosi del contributo italiano allo sviluppo dell’Unione europea. Senza l’Italia non c’è l’Europa. Ma fuori dall’Europa c’è meno Italia. Non c’èsolitudine. #”. Lo scrive su twitter il commissario Ue, Paolondo un estratto dell’intervento del premier Marioal Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

