Governo Draghi, via libera alla fiducia con 262 sì, 40 no e 2 astenuti. 15 senatori M5s hanno votato in dissenso. Tra loro, Lezzi e Morra (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Governo di Mario Draghi ottiene la fiducia al Senato con 262 voti a favore, 40 contrari e 2 astenuti. I senatori presenti alla prima e alla seconda chiama sono stati 305, i votanti 304. La seduta è tolta dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati alle ore 23.45, dopo un tour de force iniziato alle 10 di mattina del 17 febbraio. Sono 15 i senatori del Movimento 5 stelle ad aver votato in dissenso dal gruppo. Si tratta di: Mattia Crucioli, Luisa Angrisani, Bianca Laura Granato, Virginia La Mura, Elio Lannutti, Fabio Di Micco, Barbara Lezzi, Matteo Mantero, Cataldo Mininno, Vilma Moronese, Nicola Morra, Fabrizio Ortis, Rosa Silvana Abate, Margherita Corrado e ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ildi Marioottiene laal Senato con 262 voti a favore, 40 contrari e 2. Ipresentiprima eseconda chiama sono stati 305, i votanti 304. La seduta è tolta dpresidente del Senato Elisabetta Casellati alle ore 23.45, dopo un tour de force iniziato alle 10 di mattina del 17 febbraio. Sono 15 idel Movimento 5 stelle ad averindal gruppo. Si tratta di: Mattia Crucioli, Luisa Angrisani, Bianca Laura Granato, Virginia La Mura, Elio Lannutti, Fabio Di Micco, Barbara, Matteo Mantero, Cataldo Mininno, Vilma Moronese, Nicola, Fabrizio Ortis, Rosa Silvana Abate, Margherita Corrado e ...

matteorenzi : Oggi in Senato per votare la #fiducia al Governo #Draghi. A chi ancora oggi si domanda: ma aveva senso aprire la cr… - stanzaselvaggia : Quindi Italia Viva fa cadere il governo per il mes e oggi “Draghi, lei è il nostro mes”, la Lega anni di battaglie… - Palazzo_Chigi : Il testo delle dichiarazioni programmatiche del Presidente Mario Draghi - francy04598976 : RT @rtl1025: ?? Il #Senato ha accordato la #fiducia al #governo #Draghi con 262 voti a favore, 40 contrari e due astenuti. #FiduciaDraghi h… - alexscardina : RT @PsiBologna: Governo #Draghi ottiene la Fiducia del #Senato -