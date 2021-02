(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Laimprime un colpo di acceleratore alle proprie strategie per l'elettrificazione annunciando, per le attivitàe, una nuova roadmap:la metà del 2026, l'Ovale blu offrirà almeno una versione plug-in o elettrica per ogni modello, mentre lo step successivo, previstoil, sarà il passaggio a un'offerta esclusivamente elettrica. Si tratta di obiettivi non dissimili da quelli già annunciati da altri costruttori, per ultima la Jaguar Land Rover. Le strategie globali. La Casa americana ha fissato orizzonrti analoghi anche per i veicoli commerciali:il 2024, il costruttore offrirà una versione elettrica o ibrida plug-in per ciascun modello, mentre neli due terzi delle venditea emissioni zero. I nuovi programmi ...

chevida : RT @quattroruote: #Ford Europe, addio all'endotermico nel 2030: entro il 2026 l'intera gamma sarà elettrificata, poi il distacco definitivo… - PlanetR7_ : Ford Europe, addio all'endotermico entro il 2030: in gamma solo elettriche - - dinoadduci : Ford Europe - Addio all'endotermico entro il 2030: in gamma ci saranno solo elettriche - SteelRevel : RT @quattroruote: #Ford Europe, addio all'endotermico nel 2030: entro il 2026 l'intera gamma sarà elettrificata, poi il distacco definitivo… - quattroruote : #Ford Europe, addio all'endotermico nel 2030: entro il 2026 l'intera gamma sarà elettrificata, poi il distacco defi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ford Europe

annuncia un consistente e radicale piano di elettrificazione che riguarderà il mercato europeo nei prossimi anni.Motor, in linea con la fase rivoluzionaria che sta attraversando l'automotive, punta tutto sull'elettrico, come reso noto da Stuart Rowley , presidente dinel Vecchio Continente, in ...Con l'adozione del compressore volumetricoPerformance in optional, la potenza disponibile ... Shelbyè stata fondata nel 2016 dalla società GU Auto Trade B. V., con sede in Olanda, al fine ...Il listino sarà reso noto ad aprile, ma per la la versione E-Power bisognerà aspettare qualche mese in più.Ford produrrà solo auto elettriche dal 2030 per il mercato europeo. La notizia è di quelle in ...13 del Regolamento Europeo 2016/679. 1. Finalità del trattamento e conseguenze in caso di rifiuto a fornire i Suoi dati personali Editoriale Domus tratta i Suoi dati personali (nel prosieguo "i Dati") ...