Diritti tv: tutto rimandato, ma Sky rilancia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un tavolo bollente, tanti soldi in ballo e la decisione ancora rinviata. L'assemblea di Lega di A che ieri avrebbe dovuto scegliere tra l'opzione Dazn oppure Sky per l'assegnazione dei Diritti audiotelevisivi 2021-2024 del massimo campionato è saltata: nove società non si sono presentate all'appuntamento, facendo mancare così il numero legale. Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino. Un'assenza chiaramente strategica per prendere ancora tempo, continuare a trattare su due filoni: oltre alla vendita dei Diritti tv … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

