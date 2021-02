Detto Fatto: Bianca Guaccero saluta una collega positiva al Covid (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nel corso della puntata di Detto Fatto andata in onda ieri, martedì 16 febbraio 2021, Bianca Guaccero ha dedicato un saluto a una collega risultata positiva al Coronavirus. La conduttrice del programma che va in onda dal lunedì al venerdì su Ra2 ha inFatto voluto fare gli auguri di guarigione a Francesca Fialdini, conduttrice dell'amato show Da noi a ruota libera. Bianca Guaccero saluta la collega Francesca Fialdini Durante la punatata di Detto Fatto andata in onda nel pomeriggio di ieri, la conduttrice Bianca Guaccero ha voluto mandare un saluto in diretta alla collega Francesca Fialdini. La conduttrice della Rai è ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nel corso della puntata diandata in onda ieri, martedì 16 febbraio 2021,ha dedicato un saluto a unarisultataal Coronavirus. La conduttrice del programma che va in onda dal lunedì al venerdì su Ra2 ha involuto fare gli auguri di guarigione a Francesca Fialdini, conduttrice dell'amato show Da noi a ruota libera.laFrancesca Fialdini Durante la punatata diandata in onda nel pomeriggio di ieri, la conduttriceha voluto mandare un saluto in diretta allaFrancesca Fialdini. La conduttrice della Rai è ...

