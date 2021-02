Da Coman a Kean | a forza di fare plusvalenze la Juve s’è lasciata sfuggire anche i talenti

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Lì dove una volta erano tutte, spuntano ogni tantodei campioncini. Che lanon ha più, s’èscappare per aggiustare i bilanci, contorcendo le sue famigerate ragnatele finanziarie, fatte di scambi tra giovanissimi. E così, Barcellona-Psg ha dato luce ad un ex gioiello bianconero: Moise, l’unico dei francesi a partecipare alla festa del gol di Mbappé. Repubblica sottolinea questa faccia nascosta delledella: le occasioni sfumate, “il rammarico della componente tecnica dell’af” “Lantus ha conosciuto il rimpianto quest’estate, quando con un gol diil Bayern si è aggiudicato la Champions League in finale contro il PSG. L’attaccante francese, cresciuto ...

la Repubblica

- psg - ufficialeJuve - Mettiamola così: se qualche mese fadecideva una finale di Champions, il rimpianto suoggi si presenta quantomeno in forma minore. Leggermente minore, sia chiaro. Perché se ...Dopo il trionfo del 2020 in finale contro il Psg (1-0 gol di), Robert Lewandowski e soci sono ..., IMMOBILE E MANCINI (foto Lapresse)Repubblica sottolinea il "rammarico" in casa bianconera per aver venduto due giovani campioni per sanare i bilanci ...Erano bianconeri, adesso stanno facendo la fortuna di altre squadre. L'attaccante italiano, che Pirlo avrebbe voluto nella sua rosa, si sta guadagnando la ...