Cresce ancora la curva epidemica nella Bergamasca: ecco i comuni più colpiti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 10 febbraio al 16 febbraio 2021, un incremento complessivo di nuovi casi pari a +1.025, con media giornaliera di nuovi casi pari a 146 in tutta la provincia di Bergamo. Ciò determina un ulteriore incremento della curva epidemica. Il valore di incidenza complessivo settimanale sale a 89 casi per 100.000 abitanti. Le aree critiche sono nuovamente rappresentate dagli ambiti confinanti con la provincia di Brescia e con il distretto di Bergamo Ovest. I comuni maggiormente impattati nella settimana in studio sono quelli di Valgoglio (tasso di incidenza 17,2 per 1.000 abitanti; 10 nuovi casi, +10 nuovi casi rispetto alla settimana scorsa), Vedeseta (tasso di incidenza ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 10 febbraio al 16 febbraio 2021, un incremento complessivo di nuovi casi pari a +1.025, con media giornaliera di nuovi casi pari a 146 in tutta la provincia di Bergamo. Ciò determina un ulteriore incremento della. Il valore di incidenza complessivo settimanale sale a 89 casi per 100.000 abitanti. Le aree critiche sono nuovamente rappresentate dagli ambiti confinanti con la provincia di Brescia e con il distretto di Bergamo Ovest. Imaggiormente impattatisettimana in studio sono quelli di Valgoglio (tasso di incidenza 17,2 per 1.000 abitanti; 10 nuovi casi, +10 nuovi casi rispetto alla settimana scorsa), Vedeseta (tasso di incidenza ...

