**Covid: Draghi, 'virus nemico che ci vede uniti in trincea, subito vaccini e riforma Sanità'** (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Il nemico comune è il virus, che ha costretto forze politiche distanti anni luce fra loro a stare unite "in trincea" per combattere "tutti insieme", fronte comune contro la pandemia. Mario Draghi, nel discorso al Senato per la fiducia, si sofferma sull'emergenza Covid, sui numeri che hanno messo in ginocchio il Paese, su un Sistema sanitario in sofferenza e sulla nuova rotta da tracciare per ripartire. A cominciare dal piano vaccinale, uno dei capitoli più importanti nel suo programma di governo. "Da quando è esplosa l'epidemia, ci sono stati - i dati ufficiali sottostimano il fenomeno - 92.522 morti, 2.725.106 cittadini colpiti dal virus, in questo momento 2.074 sono i ricoverati in terapia intensiva", snocciola i numeri Draghi, visibilmente emozionato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - Ilcomune è il, che ha costretto forze politiche distanti anni luce fra loro a stare unite "in" per combattere "tutti insieme", fronte comune contro la pandemia. Mario, nel discorso al Senato per la fiducia, si sofferma sull'emergenza Covid, sui numeri che hanno messo in ginocchio il Paese, su un Sistema sanitario in sofferenza e sulla nuova rotta da tracciare per ripartire. A cominciare dal piano vaccinale, uno dei capitoli più importanti nel suo programma di governo. "Da quando è esplosa l'epidemia, ci sono stati - i dati ufficiali sottostimano il fenomeno - 92.522 morti, 2.725.106 cittadini colpiti dal, in questo momento 2.074 sono i ricoverati in terapia intensiva", snocciola i numeri, visibilmente emozionato ...

