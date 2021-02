Cortina 2021 | come funziona il Team Event | la gara a squadre di oggi che piace agli azzurri

(Di mercoledì 17 febbraio 2021), Mondiali di sci alpino –e i Mondiali di sci alpino si preparano ad un’altra giornata “parallela”. Dopo il fantastico oro, attesissimo e insieme a sorpresa, che Marta Bassino ha regalato all’Italia nel Gigante Parallelo - che per la prima volta compariva nell’agenda di un Mondiale -tocca ad una, altrettanto parallela, altrettanto giovane nel format, ma che ade azzurre ha già saputo regalare tante soddisfazioni. Ilè ladi un giorno in cui anche lo sci alpino si ricorda di poter essere uno sport di squadra. Un gioco di, una strategia collettiva e vincente c’è stata, proprio ad Are 2019, nell’ultima rassegna iridata, quando i nostri ...

Arriva da Marta Bassino la prima medaglia per l'Italia, d'oro, dei Campionati Mondiali di Sci alpino di Cortina d'Ampezzo (Belluno). Federica Brignone conclude al sesto posto, eliminata nei quarti proprio dalla Bassino, autrice di una grande rimonta nella seconda 'run'. Sempre in rimonta nelle seconde ... Marta Bassino è la campionessa del mondo di gigante parallelo ai Mondiali di Cortina. Medaglia di bronzo per la francese Tessa Worley, che ha battuto nella finale per il terzo e quarto posto l'america ... CORTINA/PRIMO TRIONFO PER L'AZZURRA E L'ITALIA NEL GIGANTE PARALLEO AI MONDIALI. MALE GLI UOMINI CORTINA D'AMPEZZO. L'urlo di gioia di Marta Bassino dopo aver visto sul tabellone il verde che attestav ...